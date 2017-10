Extra geld voor handhaving in Steenbergen

STEENBERGEN - De gemeente Steenbergen gaat de komende jaren flink investeren in handhaving. Er is een bedrag van 900.000 euro voor vrijgemaakt.

Dat vertelde burgemeester Ruud van den Belt tijdens de presentatie van de begroting, het huishoudboekje van de gemeente. Hij sprak meteen zijn zorgen uit over het niveau van de handhaving nu. De gemeente loopt achter. ,,Dat betekent dat we de komende tijd eerst incidenteel geld uit moeten trekken. Dat is nodig om het niveau te halen dat hoort bij de Brabantse Wal.''

Het gaat dan onder andere om het handhaven op drugscriminaliteit of afvaldumpingen. Daar is de afgelopen jaren niet genoeg in geïnvesteerd, vindt de burgemeester. ,,Maar dan moeten we ook denken aan de incidenten in de wijk Zuid.'' Daarmee verwees hij naar het vandalisme en de vele brandstichtingen van de afgelopen maanden in Steenbergen-Zuid. Ondanks verschillende maatregelen is daar nog altijd niemand voor opgepakt.

Boa-pool

De komende tijd geeft de gemeente dus geld uit als blijkt dat het nodig is. Maar uiteindelijk moet er structureel meer geld naar handhaving toe. ,,We moeten in beeld brengen welke keuzes we maken en waar we onze mensen voor willen in zetten'', zegt Van den Belt. Daarbij kijkt Steenbergen ook naar de boa-pool. De gemeenten Bergen op Zoom, Tholen en Woensdrecht hebben een team van boa's die overal ingezet kunnen worden. Binnenkort evalueren de gemeenten hoe ze de samenwerking vinden verlopen.

Van den Belt gaat binnenkort ook om tafel met de politie. ,,Hoe is bezetting in onze gemeente en sluit dat wel aan op wat we nodig hebben? We moeten een inhaalslag maken en daar gaan we de komende jaren in investeren.''

Wietteelt

Hoeveel geld er daarna nodig is voor handhaving, is niet duidelijk. Marijke Vos, wethouder financiën: ,,Pas als je op het niveau bent waar je moet zijn, kun je kijken naar de structurele kosten. Dan pas weet je wat er nog nodig is.''