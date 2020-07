Extra feestje op laatste schooldag: nieuwbouw De Poorte en De Stappen komt eraan

De histori­sche binnenstad is de grootste troef van Bergen op Zoom

9:00 BERGEN OP ZOOM - Waarvoor ga je tegenwoordig nog naar het centrum? Shoppen? Dat gebeurt steeds minder. Maar een terrasje pakken of lekker lunchen? Dat wordt steeds belangrijker. En omdat je dan toch in het centrum bent, stap je toch even een winkel binnen. En voor je het weet ga je naar huis met een nieuw sieraad of nieuwe kleding.