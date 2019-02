Extra bussen naar 't Krabbegat met Vastenavend

Arriva rijdt extra nachtritten op zaterdag 9, 16 en 23 februari en van vrijdag 1 tot en met dinsdag 5 maart. Op al deze data rijden de bussen tot ongeveer 2.30 uur, behalve op de slotdag, 5 maart. Dan zijn er alleen nog terugritten om 0.15 uur.

Ook overdag worden op diverse lijnen extra bussen ingezet. Wel gelden er op sommige lijnen tijdelijke omleidingen omdat er wegen worden afgesloten voor carnavalsoptochten. Op de stadsdienstlijnen 22, 23 en 25 worden geen extra ritten gereden.

Nachtvervoer

Het nachtvervoer bedient vastenavendpubliek vanuit Bergen op Zoom naar Halsteren, Steenbergen, Heerle, Wouw, Roosendaal, Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht en Putte. Ook in de avonduren wordt er vanaf Ossendrecht, Huijbergen en Hoogerheide extra capaciteit ingezet.

Een proef vorig jaar om tijdens het carnavalsweekend ook in de nacht van vrijdag op zaterdag nachtvervoer aan te bieden pakte succesvol uit. Daarom wordt die dienst opnieuw uitgevoerd. Dat weekend rijden er in de nacht van zaterdag op zondag ook extra bussen om reizigers terug naar Hoogerheide te brengen.

E-ticket

Wie tijdens carnaval de bus neemt, kan een speciaal E-ticket Vastenavend online bestellen. Met dit dagkaartje van 5,50 euro kunnen feestvierders van 9.00 uur ‘s ochtends tot 05.00 uur in de daaropvolgende nacht op pad, met altijd het ticket op zak via hun smartphone. Met elke reiziger van 12 jaar of ouder mogen twee kinderen van 4 tot en met 11 jaar gratis meereizen. Kinderen tot 4 jaar reizen sowieso gratis.

Een e-ticket kopen kan via www.arriva.nl/carnaval. Deze kaartjes zijn geldig in alle bussen van Arriva in Brabant, inclusief nachtritten, maar niet in transferiumbussen en bussen van andere vervoerders.

Dalurendagkaartje

Ook kan in Arrivabussen bij de chauffeur tegen het reguliere tarief van 6,63 euro een dalurendagkaartje worden gekocht. Dat moet worden betaald met pin of contactloos: contant betalen in de bus is niet mogelijk.