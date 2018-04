Expositie werpt nieuw licht op luchtoorlog boven Dinteloord: 'Het mag allemaal niet vergeten worden'

DINTELOORD - Als jong ventje zag zijn vader een oorlogsvliegtuig neerstorten in de Dinteloordse polders. Het was het begin van een fascinatie. Met name de laatste jaren verdiept vader Piet zich in de luchtoorlog boven zijn woonplaats. Eén probleem: bij research zijn vandaag de dag digitale vaardigheden vereist.

En zo raakte zoon Peter (51) betrokken bij het onderwerp. Van het een kwam het ander. ,,Het liet me niet meer los.'' Ook Peter raakte in de ban van de oorlogsgeschiedenis, in en rond Dinteloord. Deels onbewust. Hij merkte het bij het schilderen, zijn grote passie. Bijna ongemerkt kwam Fear tot stand, een soldatengezicht vol angst. Een ander werk met geometrische patronen laat loopgraven zien. Peter besloot dat er iets met het onderwerp gedaan moest worden en nam contact op met de plaatselijke oranjevereniging. Het resultaat: Oorlog en Vrede, de expositie in het dorpshuis die maandagavond geopend wordt.

Uit de hand gelopen

Quote Onvoorstel­baar hoeveel mensen oorlogsma­te­ri­aal op zolder hebben liggen Peter Kop Het is een beetje uit de hand gelopen, geeft Peter toe. ,,Onvoorstelbaar hoeveel mensen oorlogsmateriaal op zolder hebben liggen.'' Zijn eerste gedachte was een tentoonstelling met kunst, geïnspireerd door het onderwerp. Al gauw kwamen er verzamelaars bij. Ook heemkundekringen uit de regio droegen een steentje bij. Auteur Robbert Catsburg verleende medewerking. ,,Je mag het gerust een sneeuwbaleffect noemen.''

De woonkamer van Peter lijkt in de aanloop naar de expositie al een beetje op een museum. Hier een onderdeel van een boven Dinteloord uit de lucht geschoten vliegtuig. Daar een foto van het toestel van Luitenant Parker, gecrasht in de Willemspolder in april 1943. Wat ook bijzonder is: tekeningen van de Canadese bevrijder Will Ogilvie, die tijdens de opmars de haven van Dinteloord vastlegde. Ook een heus camouflagenet gaat deel uitmaken van de expositie.

Motivatie

Quote Het mag allemaal niet vergeten worden. Vrede is niet vanzelf­spre­kend Peter Kop Zelfs in de laatste dagen voor de tentoonstelling krijgt Peter nog spullen aangeboden. ,,Het loopt nog steeds door.'' Tien vliegtuigen zijn er in de oorlogsjaren bij Dinteloord naar beneden gekomen. De gesneuvelde bemanningsleden krijgen straks in het dorpshuis een naam, met soms ook een foto of een korte levensloop. Daarin zit voor Peter de diepste motivatie om de expositie te organiseren. ,,Mijn vader is van de generatie die de oorlog nog bewust heeft meegemaakt. Het mag allemaal niet vergeten worden. Vrede is niet vanzelfsprekend.''

Zelf was Peter vroeger kok op vliegbasis Woensdrecht. Ook is hij vrijwilliger op Fort Sabina. Sinds een jaar of acht schildert hij. ,,Ik leg mijn emoties vast.'' De tentoonstelling in het dorpshuis beslaat een grotere periode dan de Tweede Wereldoorlog en begint in de Napoleontische tijd, om door te lopen tot in het hier en nu. Tijdens de opening wordt de luchtoorlog boven Dinteloord gepresenteerd aan de hand van filmbeelden, foto's en ander materiaal. Peter de Tek van het bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie behorende Fort Vuren houdt een inleiding.