Expositie Lage Landen in Markiezenhof trok 16.500 bezoekers

Band met Rijksmuseum warm houden

Die band met het Rijksmuseum wil Meijer in de toekomst warm houden. Lage Landen is de eerste in een serie van vier tentoonstellingen, die de komende jaren langs vijf musea in het land reist. De laatste expositie is in 2023. ,,Nu het Markiezenhof aan alle eisen van het Rijksmuseum voldoet, willen we kijken hoe we de samenwerking structureel kunnen maken", zegt Meijer.



Wethouder Evert Weys prijst de manier waarop het Cultuurbedrijf, waar het Markiezenhof onderdeel van is, de expositie heeft neergezet. ,,Het stond meteen als een huis. Lage Landen zet Bergen op Zoom als cultuurstad nog maar eens op de kaart. De samenwerking met het Rijksmuseum zorgt dat je niet meer naar Amsterdam hoeft, maar ook lokaal van bijzondere kunst kunt genieten.”