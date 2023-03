Expositie bij Kaders en Kunst: tekeningen Van Dort lagen 35 jaar onderin de kast

Nell van Dort kwam weleens bij Bekker in de winkel. ,,De eerste keer kocht ze een glazen vogeltje en vertelde ze hoeveel ze van kunst hield, maar dat ze bijna blind was”, vertelt Bekker. Er ontstond een band tussen de twee.

Toen Van Dort vertelde over de tekeningen die ze nog had, wilde Bekker ze graag eens zien. ,,Nell wist niet zo goed wat ze ermee moest doen. Dus heb ik aangeboden haar te helpen.” De map bevatte zo’n vijftig tekeningen en schetsen, de meeste uitgevoerd in zwart-wit. Havenarbeiders, portretten, landschappen.

Bekker is druk bezig alle tekeningen in lijsten te plaatsen. ,,Ik had nog veel lijsten liggen, die zijn hier perfect voor.” Achter in de winkel zijn drie nissen, waar de tekeningen komen te hangen. De werken zullen ook te koop zijn.

Quote Eén tekening mocht ik voor mezelf uitzoeken. Ik heb gekozen voor een vrouwelijk naakt, dat vond ik echt een heel bijzonder werk Marian Bekker

Anders dan anders

,,Het is voor mij iets heel anders dan anders”, zegt Bekker. ,,Ik heb hier altijd moderne kunst hangen en staan, dit is echt uit mijn comfortzone. Maar ik vind het heel mooi werk. Eén tekening mocht ik voor mezelf uitzoeken. Ik heb gekozen voor een vrouwelijk naakt, dat vond ik echt een heel bijzonder werk. En Nell vindt het geweldig dat alles geëxposeerd wordt. Hoewel ze praktisch blind is, komt ze zeker een keer naar de winkel om erbij te zijn.”

Willem van Dort is geboren in 1875 en werd een van de bekendste kunstenaars uit Bergen op Zoom. Hij kwam uit een vissersfamilie. Al op jonge leeftijd voer hij mee op de schepen van zijn vader en broers, maar liever tekende en schilderde hij. Op zijn werk zijn dan ook vaak havenarbeiders en zeegezichten te zien.

De expositie is een maand te zien aan de Kortemeestraat 25 vanaf 11 maart.