Expo ‘Hoge Luchten’ in het Markiezenhof biedt volop kansen voor Bergse ondernemers

BERGEN OP ZOOM - De expositie ‘Hoge Luchten’ in het Markiezenhof, met werken uit het Rijksmuseum, biedt volop ingrediënten waarop Bergse ondernemers kunnen meeliften, denkt de organisatie van het stadspaleis. Daarom wil het museum in gesprek gaan met horeca, kermisexploitanten en winkeliers.

Want met ‘Hoge Luchten’ denkt het museum opnieuw een ‘topexpositie’ in huis te hebben gehaald. En op dat mogelijke succes, wil het stadspaleis de Bergse ondernemer graag mee laten liften. Met als doel bezoekers die op de expositie afkomen meer bieden dan alleen een kijkje in het museum. Volgens marketingman Etienne Homs biedt de tentoonstelling volop kansen voor Bergen op Zoom.

,,Horeca kan hier prima op aansluiten met combideals of arrangementen”, zegt hij. ,,Misschien wel in de vorm van een luchtige lunch.” Homs bruist van de ideeën, maar daagt ondernemers ook uit om met eigen initiatieven te komen. Tijdens een inspiratiebijeenkomst op maandag 20 december om 14.30 uur wil het museum het gesprek aangaan en brainstormen over welke mogelijkheden winkeliers, horeca en kermisexploitanten zien.”

Element lucht

‘Hoge Luchten’ is na ‘Lage Landen’ en ‘Koele Wateren’, de derde expositie in samenwerking met het Rijksmuseum die in het Markiezenhof neerstrijkt. De tentoonstelling, die van 3 april tot 24 juli in de schatkamers van het stadspaleis is te zien, is gebaseerd op een van de vier elementen, in dit geval lucht. De expositie bestaat uit 40 werken uit het Rijksmuseum, aangevuld met exemplaren uit de eigen collectie.

In de tentoonstelling ligt de nadruk op lucht boven steden. Met kenmerkende Nederlandse wolkengezichten. Werken van de zeventiende-eeuwse schilders Albert Cuyp en Jan van Goyen en meester uit de romantiek, Cornelis Springer, illustreren dat beeld. Naast het museale deel op de bovenverdieping, is op de begane grond een expositie door het lokale kunstenaarscollectief Arsis ingericht.

Hete Vuren

‘Hoge Luchten’ is de op een na laatste expositie in de reeks reizende tentoonstellingen. Het samenwerkingsproject met het Rijksmuseum en vijf stadsmusea, waaronder in Zutphen en Gouda, eindigt voor Bergen op Zoom volgend jaar met Hete Vuren, waarmee het Markiezenhof de primeur heeft.