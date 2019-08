Explosieve cursus met 83 internationale bomexperts bij Politieacademie Ossendrecht

Dorpsraad Lepel­straat maakt zich zorgen om busvervoer

13 augustus LEPELSTRAAT - De Dorpsraad van Lepelstraat maakt zich zorgen om de nieuwe vervoersplannen van Arriva in de gemeente Bergen op Zoom. ,,Ik snap best dat je in een dorp niet dezelfde frequentie van bussen kunt hebben als in een grote stad”, zegt Bernadette Widdershoven. ,,Maar niks is wel heel erg weinig.”