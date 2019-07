Explosief uit Tweede Wereldoorlog tot ontploffen gebracht op Landgoed Mattemburgh

Leerlingen ’t Rijks gewaar­schuwd: politie slingert appende fietser meteen op de bon

11:56 BERGEN OP ZOOM - Even snel op de fiets een appje versturen of andere muziek aanzetten kost je vanaf vandaag 95 euro. Zelfs het vasthouden van je mobiel is al een prent waard. ,,Waarschuwen doen we niet meer. Het is meteen een boete”, zegt politieagent Jordy Ellerkamp.