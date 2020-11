Explosie bij woning burgemeester had de ‘kracht van een handgranaat’

HOOGERHEIDE - De explosie bij de woning van burgemeester Steven Adriaansen in Hoogerheide had de kracht van een handgranaat. Dat zegt de politie die uitgaat van een bewuste actie.

De vuurwerkbom bij de woning van de Woensdrechtse burgervader ging af in de nacht van zaterdag op zondag.

De politie heeft zondag sporenonderzoek verricht. Hierbij is onder andere dus vastgesteld dat de explosie is veroorzaakt door een voorwerp met de kracht van een handgranaat. De politie wil in het belang van het onderzoek niet zeggen om wat voor voorwerp het gaat. Eerder werd al gemeld dat het vermoedelijk om een gerichte actie gaat.

Quote Ik voel mij ontzettend gesteund door de vele hartverwar­men­de reacties die ik heb ontvangen. Steven Adriaansen, Burgemeester van Woensdrecht

Burgemeester Steven Adriaansen laat maandag weten dat het goed met hem gaat: ,,Ik voel mij ontzettend gesteund door de vele hartverwarmende reacties die ik heb ontvangen. Ook de reacties van buurtbewoners doen mij heel goed.”

Over veiligheidsmaatregelen rondom de burgemeester worden verder geen mededelingen gedaan.

Brief

Het buurtonderzoek waarmee de politie zondag is begonnen, is nog niet afgerond. Bewoners die niet thuis zijn, ontvangen een brief.

Ook volgt nog een digitaal buurtonderzoek bij deelnemers aan Burgernet in de wijde omgeving van de woning. Zondagavond en -nacht heeft de politie in de omgeving van de woning van de burgemeester een zogenaamd passantenonderzoek verricht. Hierbij zijn voorbijgangers bevraagd.

Camerabeelden

Verder zijn agenten in Hoogerheide op zoek gegaan naar camerabeelden, die van meerwaarde kunnen zijn in het opsporingsonderzoek. De politie is bezig om alle informatie en sporen te analyseren en te onderzoeken.