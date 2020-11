Explosie bij huis burgemeester is al tweede vuurwerkaanslag bij politicus in Hoogerheide dit jaar

HOOGERHEIDE - Burgemeester Steven Adiaansen is niet de eerste politicus in Woensdrecht die dit jaar slachtoffer is van een explosie met zwaar vuurwerk bij zijn woning. In juli van dit jaar werd de voordeur van CDA-fractievoorzitter Ad Pijnen verwoest bij een vergelijkbare daad. ,,Het zet je leven op z'n kop.”

Dat indicent vond plaats in de vroege ochtend van 2 juli bij diens huis aan De Pasteurstraat in Hoogerheide, op een paar honderd meter van het burgemeestershuis aan de Op den Duyn. Zwaar vuurwerk werd door de brievenbus gegooid. Door de vuurwerkbom lag de voordeur in gruzelementen. De brievenbus is uit de deur geknald en dwars door de tussendeur in de gang in de keuken terechtgekomen. De schade bedroeg achteraf zo'n 6.000 euro laat Pijnen deze zaterdag weten.

Verband wordt onderzocht

Een politiewoordvoerder meldt dat er ongetwijfeld onderzocht wordt of de explosie bij burgemeester Adriaansen een verband heeft met de vuurwerkbom in juli bij Pijnen. Over de status van het eerdere onderzoek kon hij zo snel nog niets zeggen.

Quote Ik heb nooit gehoord wat hier nu precies gespeeld heeft Ad Pijnen

Pijnen zelf heeft ook nooit meer iets over de voortgang van het onderzoek, laat hij weten aan BN DeStem. ,,Ik zou ook niet weten of er een verband is. Maar ik heb nooit gehoord wat hier nu precies gespeeld heeft.” Hij heeft nog geen contact gehad met Adriaansen. Wel kreeg hij net als andere raadsleden een mail waarin hij op de hoogte is gebracht van de explosie bij de burgeemster.

Politici in Woensdrecht zijn gevraagd niet over de nieuwste explosie te praten. Wel weet Pijnen uit ervaring wat een dergelijke aanslag met iemand kan doen. ,,Het zet je leven op z'n kop. Je voelt je niet meer veilig in je eigen huis. Dat moet slijten, dat doet het ook wel. Maar nu komt dat allemaal weer boven natuurlijk.”