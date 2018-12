Exploitant 't Cromwiel Steenbergen mag voorlopig blijven: visie voor toekomst in maak

STEENBERGEN - De politiek wil extra tijd om na te denken over de toekomst van ‘t Cromwiel in Steenbergen. Dat betekent dat beheerder Hydra Sport nog even aan mag blijven. Dat heeft een meerderheid van de raad gisteren besloten. De raadsleden willen dat er eerst een visie komt over ‘t Cromwiel en dan met name over de invulling van het gemeenschapshuis.

Het was het slotstuk van een periode waarin het voorbij leek te zin voor Hydra. In oktober besloot de raad namelijk unaniem om het contract op te zeggen. Nu wordt het contract zo gewijzigd dat het jaarlijks opzegbaar is. Dat was nodig, omdat het contract met ingang van 2019 anders met vijf jaar verlengd zou worden. Na een periode waarin veel onvrede was over het beheer van ‘t Cromwiel, was iedereen het er over eens dat dat geen goede zet was.

Tijd nodig

Maar het contract geheel opzetten en een nieuwe aanbestedingsprocedure beginnen: daar twijfelde een deel van de raad uiteindelijk toch over. Dasja Abresch (Gewoon Lokaal!): ,,Het heeft te maken met de tijd. We willen de zaak nog eens uitgebreid kunnen bekijken. Als we het contract nu opzeggen, is er te weinig tijd om een goede procesvorming op gang te brengen.” De meerderheid van de raad heeft nu besloten om komend jaar actief in gesprek te gaan met verenigingen en andere mensen die gebruik maken of willen maken van ‘t Cromwiel. Dat zei ook Jos Verbeek van de VVD: ,,Er zijn bijvoorbeeld mensen die vinden dat een gemeenschapshuis kleinschaliger moet zijn. Misschien moet je ‘t Cromwiel wel houden als sportzaal en recreatieruimte, want dat loopt wel goed.”

Teleurgesteld

De PvdA en de Volkspartij stemden als enigen tegen. Vooral de Volkspartij was zwaar teleurgesteld dat de politiek terugkrabbelde. Willy Knop: ,,De wethouder wilde het vorige besluit uitvoeren, gaf ze aan. Er waren geen bedenkingen, geen bezwaren. En dan dit.” Volgens hem is er tijd zat om tot een goede aanbestedingsprocedure te komen. ,,Er ligt al een document van vijf jaar geleden. Die is voor 90 procent bruikbaar. We moeten het alleen een beetje aanpassen.”