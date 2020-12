Exploitant Bergse shishalounge wil schadevergoeding: ‘Niks met handgranaten te maken’

Want na de vondst van twee handgranaten buiten de zaak en weghalen van een ‘cash center’ in de shishalounge vond de burgemeester het welletjes. Hij deed Pure een half jaar op slot en trok ook de horeca- en exploitatievergunningen van de 44-jarige uitbater in.

Combinatie van incidenten

De raadsman van de voormalige uitbater wees de Raad van State erop die strafmaatregelen op drijfzand zijn gebaseerd. Zijn cliënt zou niets te maken hebben met de handgranaten en dat er een ‘cash center’ stond betekent niet dat er flink illegaal gegokt werd in Pure.

De woordvoerder van de burgemeester zag het anders. Hij wees er tijdens de rechtszaak in Den Haag op dat er de afgelopen vijf jaar al veel meer incidenten in en rond Pure zijn geweest. Zo is er in 2015 een handgranaat bij de lounge ontploft, er is iemand met een vuurwapen bedreigd, zijn er mishandelingen geweest en nog een paar akkefietjes. De combinatie van al die incidenten is meer dan voldoende reden voor de sancties, aldus de gemeentewoordvoerder.

‘Intrekken vergunning onnodig’

Volgens de raadsman van de uitbater draafde de burgemeester veel te ver door en had hij eerst onderzoek moeten doen naar de feiten en omstandigheden rondom het handgranatenincident. ,,Daar was vast en zeker uitgekomen dat het intrekken van de vergunningen niet nodig was. Want mijn cliënt had er helemaal niets mee te maken. Als een groepje jongeren bij de coffeecorner van Albert Heijn staat te gokken gaat toch ook niet de hele supermarkt op slot. De enige reden dat de burgemeester mijn cliënt zo hard aanpakt is omdat hij een hekel aan shisalounges heeft.’' De gemeentewoordvoerder ontkende dat met klem.

Mocht de Raad van State de 44-jarige uitbater in het gelijk stellen dan wil hij een schadeclaim indienen. Want hij heeft flink omzetverlies geleden. Overigens meldde de gemeentewoordvoerder nog dat iemand anders een horecabedrijf op het adres van Pure wil beginnen. Uitspraak over enkele weken.