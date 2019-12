Exploitant Bergse shishalounge: ‘Dit is een hetze, men wil Pure Lounge weghebben’

Bergen op Zoom heeft Pure op 30 juli voor zes maanden gesloten na de vondst van twee echte, maar onklaar gemaakt handgranaten voor de deur. Volgens de gemeente gaat het om een van vele incidenten die er de afgelopen jaren zijn voorgevallen.



Die begonnen al in mei 2015 toen er een handgranaat ontplofte bij de zaak. Op 18 augustus 2018 was er een mishandeling in de shishalounge, een dag later werd de boel kort en klein geslagen. Ook liep in april iemand naar binnen met een bivakmuts op en kogelwerend vest aan die een van de bezoekers een pistool tegen de keel zette. Over een periode van vier jaar gaat het om acht incidenten.