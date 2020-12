Exit voor hoogste baas Bergse ambtenaren

Het is stil in de Bergse stad op de eerste lockdown­dag: ‘Ik ga mijn vrijheid missen’

15 december BERGEN OP ZOOM - Een uitgestorven stad, meer is Bergen op Zoom dinsdag niet. Het contrast met de dag ervoor is groot, toen mensen nog massaal inkopen gingen doen. De deuren van de meeste winkels in het centrum zijn dicht, al is daarachter vaak nog wel wat beweging zichtbaar. Ondernemers die hun klanten bellen, nog even de boel opruimen. Op straat lopen bijna geen mensen.