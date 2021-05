Examens zijn van start: zo bereidden leerlingen van 't Rijks in Bergen op Zoom zich voor

Opgelucht verlaat Pieter Minheere (17) uit Tholen de examenzaal als allereerste, terwijl de andere examenleerlingen nog zitten te zwoegen boven hun examen bedrijfseconomie. ,,Ik was erg snel, ja. Toen ik om me heen keek, zag ik dat iedereen nog bezig was. Ik had hem nog een keer helemaal doorgenomen en het heeft weinig zin om er dan nog een kwartier naar te kijken”, vertelt hij. Bedrijfseconomie is volgens hem niet zijn sterkste vak, maar hij heeft er wel een goed gevoel over. ,,Voor dit examen was ik het meest gespannen omdat ik niet supergoed ben in bedrijfseconomie, dus ik ben blij dat het meeviel. Ik had eigenlijk al bedacht dat ik dit vak met een onvoldoende zou wegstrepen, maar volgens mij heb ik wel een voldoende. Ik ben in ieder geval blij dat ik er vanaf ben”, zegt hij opgelucht.