Evert Weys vervangt zieke Arjan van der Weegen als wethouder

Rembrandt van Rijn uit Bergen op Zoom: ‘Als ik familie van hem zou zijn, zou ik geen sokken verkopen’

6:00 BERGEN OP ZOOM/AMSTERDAM - Kan je ook schilderen? ,,Nee.” Ben je familie van? ,,Als dat zo is, zou ik geen sokken verkopen.” Het zijn enkele gesprekken die Rembrandt van Rijn uit Bergen op Zoom voert nadat hij zichzelf voorstelt. Samen met alle 203 Rembrandt's in Nederland is hij uitgenodigd om op 14 februari 2019 naar het Rijksmuseum in Amsterdam te komen. Dan is de officiële opening van de tentoonstelling ‘Alle Rembrandts’ die in het teken staat van de kunstschilder die precies 350 jaar geleden is overleden.