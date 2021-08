Even weg van huis, lang leve het zomerkamp: ‘Ik heb geen heimwee. Zo leuk is het hier’

Veteraan uit Bergen op Zoom: ’Afghaanse bevolking mag niet aan lot overgela­ten worden’

11 augustus BERGEN OP ZOOM - Hij kan de beelden van triomferende Talibanstrijders moeilijk verdragen. Afghanistanveteraan Barry Jacobs (41) uit Bergen op Zoom is uitgesproken: de internationale gemeenschap mag het niet laten gebeuren dat de Afghaanse bevolking opnieuw in de wurggreep komt van radicale islamieten. ,,Dit gaat over mensenrechten. Vanuit geen enkele cultuur is het normaal dat je mensen de keel doorsnijdt.”