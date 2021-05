Even stilstaan bij de Bergse slachtoffers van de V1 ramp op 1 maart 1945

Jaantje van der Zande - Maurer is uit Lepelstraat gekomen, samen met haar dochter Daniëlle. De eerste echtgenote van vader en opa hoorde bij de slachtoffers, net als hun 6-jarige dochtertje Lia. Ze laten oude foto’s zien op hun telefoon, van de vrouw en het meisje dat ze nooit gekend hebben. De trouwfoto van pa ook.



De hemel huilt tranen en maakt hun verhaal nog schrijnender dan het al is. Jaantje vertelt dat haar vader op het moment van de ramp in Duitsland was. ,,Te werk gesteld.’’ Pa keerde pas kort na de bevrijding terug, onwetend van het drama dat zich thuis had afgespeeld. ,,Het zijn verschrikkelijke dingen.’’ Pa bezocht de herdenkingsplaats nog geregeld. ,,En wij zijn daar mee verder gegaan.’’