Even rijk met het Steenbergse dikteej

STEENBERGEN - Schrijven in het Steenbergs dialect is best lastig, zeggen Ineke van Middendorp en Adrie Snepvangers. En zij kunnen het weten, want samen met nog twee anderen vormen ze het Nuuwe Genootschap, dat ieder jaar het Stéénberregs Dikteej meej kwis weer samenstelt.

,,Er is op internet wel een woordenlijst te vinden, maar we hebben ieder jaar weer grote discussies over hoe je woorden moet schrijven", zegt Van Middendorp. Snepvangers lacht: ,,Vaak nog tot een uur voor we beginnen."

Zo kent het Steenbergs geen 'h', bijvoorbeeld. ,,De Heen is 'Dèèn. Waarom dat zo is, weet ik niet", zegt Van Middendorp. ,,Maar vroeger spraken we de h al niet uit."

Brainstormen

Zo rond oktober beginnen de voorbereidingen voor het dikteej meestal. Van Middendorp: ,,Dan gaan we brainstormen over een thema. Dit jaar is dat 'eventjes een gevoel van rijkdom'." Het verhaal schrijven ze eerst op in het Nederlands, waarna iemand het vertaalt naar het Steenbergs." Het dikteej is maximaal 300 woorden lang.

Het niveau van de deelnemers? Van Middendorp: ,,Ik denk dat de beste mensen toch nog een stuk of twintig fouten maken. Maar er zijn er gerust bij die zestig of zeventig fouten maken. We nemen het wel serieus, we hebben acht mensen die nakijken. Maar het gaat toch vooral om de gezelligheid."

Kwis

Wie niet zo goed is in het dialect, kan zich uitleven bij de Kwis die volgt. Thema daarvan is 'ken je stad'. Er komen foto's uit het verleden en heden voorbij en vragen over muziek. Nieuw dit jaar is dat er ook vragen worden gesteld over de Flodderkrant, om te kijken of men die wel goed gelezen heeft.

Op zondag 4 februari vindt alweer de 21ste editie van het dikteej plaats. Volgend jaar is het dus de 22ste editie. ,,Je kunt dan wel spreken van een traditie toch?", zegt Van Middendorp. ,,We willen het volgend jaar wel gaan vieren."