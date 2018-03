Even een pilsje drinken in Het Hoofdkantoor in Steenbergen

STEENBERGEN - Na zes jaar kwam er vlak na carnaval een einde aan Buddha's in Steenbergen. Het was tijd voor iets anders. Iets gezelligers, huiselijkers. Het steriele en strakke moest eraf. Sinds een aantal weken is dat werkelijkheid in Het Hoofdkantoor op de Markt.

Het vernieuwde café van Peter Jongenelen is nog niet helemaal af. Er komt nog ander meubilair. Maar de uitstraling is al veranderd: het is wat donkerder nu in de zaak. ,,Ik wil terug naar de jaren negentig'', zegt de ondernemer. ,,Die sfeer moet het uitstralen.'' Wie de zaak binnenstapt, merkt dat direct aan de muziek: Milk Inc, Britney Spears, Jody Bernal.... ,,Ik denk dat daar wel een stabiele markt voor is. Al zal ik het niet nalaten om Nederlandstalige muziek of iets anders te draaien als ik merk dat het publiek daar meer van houdt'', zegt Jongenelen.

Glimlach

Vorig jaar besloot Jongenelen het autobedrijf dat hij had op te geven. Om vol voor de horeca te gaan. ,,Als ik dan toch tot mijn zeventigste door moet werken, dan het liefst met iets waar ik gelukkig van word.'' En dat is hij nu in Het Hoofdkantoor. ,,Iedere keer als ik hier weer een stap vooruit zet, dan krijg ik een enorme glimlach op mijn gezicht.''

Waar die naam vandaan komt? Die was eigenlijk het lastigst om te bedenken, zegt Jongenelen. ,,Een nieuw concept verzinnen is niet zo moeilijk.'' Uiteindelijk kwam Het Hoofdkantoor ineens in hem op. ,,Ik hou altijd wel van die Suske enWiske-namen als Gulle Gever, de alliteratie. Het Hoofdkantoor zat in ineens in mijn hoofd en is er niet meer uitgegaan.''

Blijven vernieuwen is belangrijk voor een horeca-ondernemer vindt Jongenelen. ,,Maar kwaliteit is ook heel belangrijk. Het is niet meer zo goedkoop om een avondje uit te gaan. Mensen mogen daar best wel wat voor terugkrijgen.''

Goed Getapt

De kroegbaas is daarom erg actief in het Goed Getapt-programma van Heineken. Eens in de zes weken komt hij met zijn team samen om allerlei tips met elkaar uit te wisselen en te trainen. ,,Vier keer per jaar komt er een mystery guest langs. Die kijkt niet alleen of je een biertje goed tapt, maar kijkt naar alles eromheen: gastheerschap, vakmanschap, hygiëne.''

En dat wordt beloond: onlangs bleek hij de beste in de regio. Daarvoor kreeg hij een gouden tapknop. Landelijk belandde Jongenelen met zijn café zelfs op de derde plek. In totaal doen 2.200 horecabedrijven mee aan het programma.