Even dagje geen mantelzorger zijn, maar mountainbiken in de Ossendrechtse bossen

OSSENDRECHT - Eén op de vier jongeren combineert school of werk met mantelzorg. Ze doen dat voor ouders, broer, zus, of voor oma. Coördinator Lenny Winkel van het Steunpunt Mantelzorg Brabantse Wal maakt schrijnende gevallen mee. ,,Het verantwoordelijkheidsgevoel drukt zwaar op hen en geeft veel stress.’’

Eén op de vier, dat is een cijfer dat even binnenkomt. Vooral omdat het zo’n onbekend fenomeen is. Toch moet iedere scholier hen kennen, legt Winkel uit. ,,In elke klas zitten drie of vier mantelzorgers.’' Het zijn jonge mensen die soms even een verzetje nodig hebben. Al helemaal in de vorige week gehouden Week van de Jonge Mantelzorger.

Mountainbiken

Quote In elke klas zitten drie of vier mantelzor­gers Lenny Winkel, coördinator Steunpunt Mantelzorg Brabantse Wal Daarom was er zaterdagmiddag door het Steunpunt een activiteit op de mountainbike georganiseerd, in de bossen rond het ZuidWestHoek College. Zestien jonge mantelzorgers uit de regio namen deel. Winkel had stiekem om meer animo gehoopt. ,,Maar het is ook zowat examentijd en veel jongeren zijn bezig met toetsen op school.’’



Het plezier bij de deelnemers was er niet minder om. Buurtsportcoach Susanne Brouwers en stagiair Max Goris, zelf tweedejaars junior, zorgen voor de professionele begeleiding. Natuurlijk wordt er eerst begonnen met wat vaardigheidsoefeningen op de fiets.

Onwennig

Voor een aantal voelt de ATB-fiets onwennig. Zoals voor de 19-jarige Nick uit Bergen op Zoom. ,,Het is de tweede keer in mijn leven. Mijn debuut was zes jaar geleden.’' Nick zorgt sinds drie jaar voor haar moeder. ,,Na een heftig verkeersongeval.’' Het is een verhaal dat nog steeds emoties oproept. ,,Ik zat zelf ook in die auto.’'

Nick staat er alleen voor. Pa afgekeurd, een zus die ver buiten de streek woont, dan moet je aan de bak, hoe jong je ook bent. Na een eerste rondje door het bos voelt Nick zich al een stuk beter op haar gemak op de ATB. ,,Heel gaaf. Zeker als je die bergjes afgaat.’’

De 13-jarige Róben uit Steenbergen vindt het mountainbiken ook leuk. ,,Voor mij is het de tweede keer.’' Waarom Róben hier is? ,,Ik zorg voor mijn moeder, en voor mijn oma.’'

Quote Zeker als je jong bent grijpt mantelzor­gen diep in je levens­sfeer, elke dag opnieuw Lenny Winkel, coördinator Steunpunt Mantelzorg Brabantse Wal

Taartjes versieren

De allerjongste mantelzorgers konden vorige week in Bergen op Zoom al taartjes versieren. Ook was er een webinar voor professionals over jonge mantelzorgers. Het Steunpunt probeert in tijden zonder corona om de twee maanden een leuke activiteit voor mantelzorgers tot 24 jaar te organiseren. Nog voor de zomervakantie staat een fotoworkshop op het programma. Later in de zomer wordt een dag gezeild en ook een lasergame is gepland.

Het zijn welverdiende uitjes, weet Winkel. ,,Zeker als je jong bent grijpt mantelzorgen diep in je levenssfeer, elke dag opnieuw.’’