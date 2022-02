Eveline bracht een boek uit om schoolwerk in te bewaren: ‘Hoop dat het veel plezier brengt’

Het mooiste leek het haar een boek van een volledig schooljaar te maken. ,,Vrienden en familie vonden mijn idee zo leuk dat het een gezamenlijk project werd. Mijn zus Debby kwam met het idee aandacht aan de eerste schooldag te besteden, mijn kinderen keken mee of de figuurtjes in het boek leuk genoeg waren en zo meer.”



,,Naast knutselwerkjes verzamelen is er plaats voor klasgenoten, feestdagen, de sportdag, schoolreisjes, de meester of juf, hobby’s en het favoriete eten, huisdier, kledingstuk, kleur, boek of zo meer. Mijn doel is dat ouders er samen met hun kinderen eigenlijk net zoveel plezier aan beleven als ik en Jasmijn.”