‘Eva Wijffels (1928-2019) heeft altijd met plezier achter de bar van De Hut gestaan’

Nick Franken krijgt Tamoil prijs: ‘Dit had ik nooit verwacht’

BERGEN OP ZOOM - In het Markiezenhof mocht fotograaf en digital artist Nick Franken de Tamoil Cultuurprijs ontvangen. ,,Ik had dit nooit verwacht, maar het doet wel iets met me”, zei Franken tijdens de uitreiking in de Hofzaal.

7 november