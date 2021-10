Eva (9) toert door heel Nederland dankzij rol in musical Dolfje Weerwolfje: 'Leuk iemand anders te zijn’

Populier­buurt kijkt reikhal­zend uit naar nieuwbouw: ‘Het is net een getto, hoe eerder, hoe beter’

BERGEN OP ZOOM - Platgooien die woningen en rap. Dat geluid lieten meerdere bewoners horen tijdens een informatieavond in de Populierenbuurt in Gageldonk-West. De buurt kijkt reikhalzend uit naar de afronding van de wijktransformatie. Hoe eerder, hoe beter. ,,Het is net een getto.”

