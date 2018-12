Euphonia blaast laatste noten op Vrederust

Kerstdiner voor minima nog altijd ongekend populair in Bergen op Zoom

18 december BERGEN OP ZOOM - In een bomvolle Stoelemat in Bergen op Zoom is dinsdagavond voor de tiende keer het kerstdiner van stichting Samen Verdelen gehouden. Ook dit jaar onverminderd populair met 270 bezoekers, het merendeel minima. Voor grondlegger Connie Musters de laatste keer. "Dat mens verdient vanavond een lintje", zegt bezoeker Jack.