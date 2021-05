Esther wil een lintje van een meter breed als bedankje voor alle hulp die ze krijgt: ‘Ik doe dit niet alleen’

‘Risico’s mens en dier onderbe­licht bij Windpark Ze-Bra’, stellen Windstil en milieu­clubs

26 mei OSSENDRECHT - De gezondheidsrisico's voor mens en dier in de regio Woensdrecht door de bouw van windmolenpark Ze-Bra zijn onvoldoende onderzocht of slecht onderbouwd, onder meer qua geluidsoverlast en vogelsterfte. Dat stellen Windstil Ossendrecht en vijf milieuclubs in reactie op het plan voor 17 windturbines in de polder.