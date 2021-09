‘Ernstige dreiging’ rondom woning Tholen houdt verband met mislukte cokedeal en vergisontvoering

Volgens de politie kwam er enkele dagen geleden informatie binnen waaruit bleek dat er ‘een ernstige dreiging zit op een woning in de Gareelmakersdreef in Tholen’. ,,Deze dreiging lijkt in verband te staan met eerdere incidenten in Zwijndrecht, Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht.”

Wat de dreiging op het huis in Tholen precies inhoudt, kan de politie niet zeggen. Maar eerder werden er explosieven geplaatst bij twee woningen in Alblasserdam. Ook werd er opzettelijk brand gesticht in een bedrijfspand in Zwijndrecht en is een woning in Hendrik-Ido-Ambacht beschoten. In de buurt van die woning is een vuurwapen aangetroffen. Deze incidenten zijn allemaal gelinkt aan zakenman Alex R., de man die eigenlijk doelwit was in de ‘vergisontvoeringszaak’.