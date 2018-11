Eritrese vluchtelingen voetballen eindelijk bij SC Kruisland

Probleem is alleen dat voor de voetbalclub contributie is vereist. 35 euro per persoon, per kwartaal. “Het zijn geen grote bedragen, maar de ouders konden dat niet opbrengen. Dus ging ik naar de gemeente, met de vraag of daar een potje voor is.”



Het antwoord was ja. De gemeente Steenbergen werkt voor zulk soort gevallen samen met Stichting Leergeld de Brabantse Wal. Dat gebeurt via de MPSK-regeling, Maatschappelijke Participatie Schoolgaande Kinderen. Waar het op neerkomt is dat kinderen uit gezinnen met een inkomen tot maximaal 120 procent van het bijstandsniveau, de contributiekosten voor bijvoorbeeld een sportclub vergoed krijgen. Volgens Martien Franken, voorzitter van de Brabantse Walafdeling, maken zo'n duizend kinderen gebruik van die regeling in Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht.