'Eric's Ballen stond lange tijd op het lijstje'

VIDEO Bijna 2000 deelnemers op nieuwe routes bij Koos Moerenhout Classic

18:09 STEENBERGEN - De nieuwe routes vallen in de smaak bij de deelnemers aan de Koos Moerenhout Classic. Bijna tweeduizend man is zaterdag in Steenbergen vertrokken aan de toertocht. Op enkele valpartijen na en een druppel regen is alles goed verlopen.