Eric Elich schrijft Bergse geschiedenis

De hittegolf is officieel: zo warm is het in Brabant

15:50 Nu de hittegolf officieel is, waren wij wel eens benieuwd hoe warm het overal is in Brabant. Vooral omdat Brabant dus de warmste provincie van Europa is. Welke plaats is het allerheetst? Aan onze oproep om foto's te sturen van thermometers werd massaal gehoor gegeven.