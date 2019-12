Ergernis over vroeg vuurwerk in dorpen van gemeente Woensdrecht

Van het land Elk ras heeft nog tientallen ‘mutanten’ waarbij de schil iets gladder of de kleur iets roder is

30 november BERGEN OP ZOOM - Het snoeien van onze boomgaarden laten we altijd doen door een andere fruitteler. Vroeger deed mijn vader dat zelf en wij hebben allemaal wel een poging gedaan om hem te helpen en het te leren. Omdat mijn vader bang was dat we onze vingers zouden mee snoeien kregen we een ‘gewone’ snoeischaar, dus na een rij deed je hand zoveel pijn dat je het opgaf. En als je met de hydraulische snoeischaar mocht werken, werd je andere hand aan je broekriem vastgebonden zodat je je vingers niet per ongeluk tussen de snijbladen kon steken.