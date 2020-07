Ergernis over rondwaaiend huisvuil: ‘Wie haalt het in zijn hoofd om vuilniszakken te dumpen’

Volgens de buurt heeft iemand afgelopen zondag drie propvolle huisvuilzakken klakkeloos naast de ingang van een appartementencomplex gezet. Voor de rondvliegende meeuwen een makkelijke prooi. In mum van tijd wisten die de zakken met hun snavels open te scheuren en waaide het vuil vervolgens door de straten.

Fikse boete

Een van de ondernemers, die eigenhandig het vuil op een hoop heeft geveegd, vond tussen de troep een papier met daarop een kenteken. ,,Ik heb de gemeente gebeld over de enorme puinhoop op straat en ze het kentekennummer doorgegeven”, vertelt de ondernemer die niet met naam in de krant wil.

Ze heeft donderdag van een medewerker van de gemeentelijke buitendienst gehoord dat de dader is opgespoord en er een fikse boete onderweg is naar deze persoon. De hoogte van die boete is haar niet bekend. ,,Het was niet eens een bewoner hier uit de buurt. Wie haalt het nu in zijn hoofd om drie vuilniszakken in zijn auto te zetten en zomaar ergens te dumpen?”, klinkt het verbolgen.

Quote De veegwagens hebben geen plek voor vuilniszak­ken. Dit soort meldingen wordt altijd door de buiten­dienst opgepakt Nausikaa van den Merkenhof, woordvoerder gemeente Bergen op Zoom

De gemeente heeft maandag, naar aanleiding van de klachtenreeks, de troep opgeruimd. Het veegwagentje dat in de vroege ochtend al voorbijkwam liet de rotzooi, tot ergernis van bewoners, nog liggen. Maar de buitendienst haalde het later in de ochtend op. ,,De veegwagens hebben geen plek voor vuilniszakken. Dit soort meldingen wordt altijd door de buitendienst opgepakt”, stelt gemeentewoordvoerder Nausikaa van den Merkenhof die overigens niets weet van een uitgedeelde boete.

Waarschuwing

,,Als wij zien dat vuilniszakken op straat zijn gezet en we weten te achterhalen wie dat heeft gedaan dan volgt in eerste instantie een waarschuwing”, stelt Van den Merkenhof. Er volgt een gesprek en de dader krijgt de kans zijn fout te herstellen door het gedumpte vuil op te halen of alsnog in de container te gooien. ,,Zelfs bij een tweede overtreding zijn we nog genegen een waarschuwing uit te delen. Of de persoon moet het heel bont gemaakt hebben. Uiteindelijk gaan we wel beboeten.”

Die boete is honderd euro voor de eerste zak en voor elke volgende zak betaalt de vervuiler vijftig euro. ,,Bekeuringen lopen altijd via onze afvalboa. Die is op de hoogte van de ergernis begin deze week in de binnenstad. Maar de gemeente heeft dit keer geen boete uitgedeeld.”