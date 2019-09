‘Erg weinig ongelukken, dus geen snelheidsremmers op drukke Tholenseweg’

Bevrijding 75 jaar Inwoners gemeente Woensd­recht hangen herinnerin­gen aan oorlog en bevrijding op in gemeente­huis

5 september HOOGERHEIDE - In de ontvangsthal van het Woensdrechtse gemeentehuis in Hoogerheide staat sinds donderdagmiddag een herinneringswand. Hierop kan iedereen een herinnering aan, of een gedachte over de oorlog en de bevrijding hangen in de vorm van een brief, foto of tekening.