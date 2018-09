Erfgoedprijs voor tentoonstelling De Laatste Kloosterkapel

BERGEN OP ZOOM - Het onthullen van het vernieuwde Esperanto-monument aan het Bolwerk vormde gisteravond de symbolische opening van Kunsten in de Monumenten. Met het door Kunstsociëteit Arsis van spiegelende elementen voorziene monument wordt ingespeeld op het thema In Europa. Wethouder Berry Jacobs noemde taal een belangrijk bindmiddel tussen mensen. ,,Alles begint met taal.''

Het Esperanto-monument in Bergen op Zoom dateert uit 1934 en is daarmee het oudste in zijn soort van het land. Rob Moerbeek van Esperanto Nederland ging in op de geschiedenis van het door Mario Santuz gemaakte beeld. In de Tweede Wereldoorlog werd Esperanto door de bezetter verboden. De gedenkplaten werden verwijderd. Na de oorlog werd het monument lange tijd verwaarloosd. ,,Er is zelfs sprake geweest van afbreken.''

Wereldtaal

Het Esperanto als wereldtaal zag in 1887 het licht en werd in Polen ontwikkeld door Ludwik Lejzer Zamenhof. De verschillende bevolkingsgroepen in zijn geboortestad konden elkaar nauwelijks begrijpen. Daarom was een gemeenschappelijke taal nodig. Op dit moment beheersen circa twee miljoen mensen in 120 landen het Esperanto. Wethouder Jacobs onderstreepte het belang van de kunsttaal. ,,Verschillende culturen kunnen hierdoor met elkaar communiceren.''