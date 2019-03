Erfgoed Fokker en Vliegbasis in nieuw luchtvaartmuseum Wings over Woensdrecht

Gerechts­hof houdt Klaas Otto vast, opnieuw tientallen getuigen moeten verhoord

14:02 DEN BOSCH - Het gerechtshof in Den Bosch heeft dinsdag in hoger beroep besloten dat Klaas Otto in de gevangenis blijft. De advocaat van de oprichter van motorclub No Surrender had schorsing van het voorarrest gevraagd, maar dat zou volgens het hof niet uit te leggen zijn.