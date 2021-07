Er zit een luchtje aan het ontgassingsbeleid

Garage in Halsteren verwoest door uitslaande brand

30 juni HALSTEREN - Aan het Hazenbos in Halsteren is dinsdagavond rond 22.25 uur een uitslaande brand uitgebroken in een garagebox tussen twee rijen woningen. Al kort na de eerste melding schaalde de brandweer op naar middelbrand om voldoende manschappen ter plaatse te krijgen. De garagebox is volledig uitgebrand.