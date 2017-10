'Er wordt een doofpot gecreëerd'

BERGEN OP ZOOM - De gemeenteraadsleden Joost Pals (VVD) en Piet van den Kieboom (BSD) leggen zich niet neer bij het sluiten van 'dossier Linssen' en overwegen serieus de gang naar de rechter. Ze eisen dat het integriteitsrapport uit 2014 over toenmalig wethouder Ton Linssen alsnog (desnoods onder geheimhouding) wordt overlegd aan alle gemeenteraadsleden. ,,Gebeurt dat niet, dan is de enige weg die nog open is de weg naar de rechter", aldus Pals.

Doofpot

Beiden vinden het onverteerbaar dat burgemeester Frank Petter het rapport wel ter inzage heeft gelegd aan alle fractievoorzitters, maar niet aan de rest van de gemeenteraad. In hun optiek handelt de burgemeester daarmee in strijd met gemeentewet. Pals: ,,Alle raadsleden hebben volgens de gemeentewet recht op dezelfde informatie. Er mag geen onderscheid gemaakt worden tussen wie wel of niet. Er wordt hier een doofpot gecreëerd." Van den Kieboom valt hem bij. ,,Ik kan niet anders concluderen dan dat hij de rest van de raad niet vertrouwt. Hij houdt informatie achter."

'Kwestie Petter'

De beide raadsleden worden in dat standpunt ondersteund door zowel Bing (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten) als de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die constateren onafhankelijk van elkaar dat het artikel (180) dat Petter hanteert om geheimhouding op te leggen geen onderscheid maakt tussen raadsleden. ,,En daarmee is het de kwestie Petter geworden. Hij handelt in strijd met de wet door een aantal raadsleden wel inzage te geven. Namelijk de fractieleiders. Terwijl ik hem daar vooraf specifiek op heb gewezen dat dit niet kan."

Van den Kieboom vindt het kwalijk dat het college van B en W zo bepaalt in welke mate het hen kan controleren op hun handelen. ,,Ik word als raadslid ernstig belemmerd in mijn functie, met name als het gaat om mijn controlerende taak."

Schijn van belangenverstrengeling

Het onderzoek naar de oud-wethouder is destijds gehouden omdat Bergenaar Pierre Passier aan de bel trok over bouwpercelen aan de Fort de Roverweg in Halsteren. Hij vond dat Linssen buiten zijn boekje was gegaan door daar een kavel aan te schaffen en die een jaar later met veel winst door te verkopen. Uiteindelijk blijkt dat Linssen daarmee wel de schijn van belangenverstrengeling heeft gewekt. Maar aangezien dat volgens de integriteitscode van toen niet verwijtbaar is en naar aanleiding hiervan de integriteitsregels zijn aangescherpt, is verdere actie volgens Petter niet nodig.

'Verkeerde bestuurscultuur'

Zowel Van den Kieboom als Pals benadrukt dat het hen niet om Linssen gaat. Ze ergeren zich aan de manier waarop de hele kwestie nu wordt afgedaan. Een burgemeester die tegen de gemeentewet ingaat en fractieleiders die daarmee instemmen. Bijna alle fractieleiders steunen Petter namelijk in zijn besluit, zo lieten ze eerder weten. ,,Als we dit laten passeren, dan betekent dit het in stand houden van een verkeerde bestuurscultuur. Sterker nog, we bevestigen die", aldus Pals.