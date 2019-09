Er staat een leeuw van minstens 300 jaar in Steenbergen

De leeuw van Steenbergen keerde gistermiddag na restauratie terug naar het Steenbergse stadhuis. Hoe oud het beeld precies is, is niet bekend. Naar schatting tussen de 300 en 400 jaar. ,,Het beeld is het enige tastbare overblijfsel van het oude stadhuis”, zegt wethouder Wilma Baartmans. ,,Het is een van de belangrijkste kunstwerken die de gemeente in haar bezit heeft.”

‘Belangrijke symbolische waarde’

Met het oude stadhuis bedoelt Baartmans niet het oude stadhuis in de Kaaistraat, maar het stadhuis dat daarvoor op de Markt stond. ,,Op het bordes van dat stadhuis zaten twee leeuwen”, vertelt Jan Peeters, oud conservator van het Markiezenhof. ,,Vanaf dat bordes vond de communicatie met de bevolking plaats. De leeuwen hadden een belangrijke symbolische waarde. Die stonden voor de autoriteit van het bestuur.”

Restauratie in Nijmegen

Voor de restauratie reisde de leeuw af naar Nijmegen, waar restaurator Adriaan van Rossem het beeld weer opgeknapt heeft. ,,Er was bijvoorbeeld een hele hap uit het schild, dat hebben we opgevuld”, legt hij uit. ,,Er ontbraken krullen, die we hebben aangevuld en we hebben het schild opnieuw ingekleurd.” Het schild is geschilderd in de ‘oude kleuren’. Dat houdt in dat het rood is met een wit kruis (in plaats van andersom) en groene bomen eronder.