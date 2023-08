Er moet meer lol gemaakt worden in Putte

COLUMN Tip uit Brabant voor Dalfsen: zet die fiets maar snel op slot

Het leven is goed in het Brabantse land maar volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het beter in Overijssel. ,,We zetten onze fiets hier niet op slot”, vertellen inwoners van Dalfsen trots. De fietsendieven in mijn woonplaats Breda moeten dit handenwrijvend hebben gelezen. Ze zijn waarschijnlijk al onderweg...