Er klinkt weer muziek in een intiem Gebouw-T, maar het is wel even wennen

BERGEN OP ZOOM - ,,En? Hoe bevalt dat nou, zo’n zittend rockconcert?” vraagt frontman Bas Soetens van Pyro na het begin van de set. Het publiek mompelt wat. Het is wel even wennen, namelijk. Niet springen tijdens de energieke set, maar een beetje heen en weer deinen op je stoel.

Poppodium Gebouw-T in Bergen op Zoom is weer open na een maandenlange sluiting. Zaterdagavond was de eerste generale repetitie: een besloten avond voor de Vrienden van T. Met plek voor maximaal 84 mensen in plaats van de 750 man die normaal gezien binnen kunnen staan. Het is wennen, maar het bevalt. De bezoekers zijn vooral blij dat ze eindelijk weer een avondje muziek kunnen luisteren.

Minder druk aan de bar

De pijltjes op de grond volgen, het eenrichtingsverkeer: binnenkomen bij het poppodium is nu iets anders, maar toch weer vertrouwd. Eenmaal in de zaal krijgt iedereen een plekje toegewezen. De stoelen staan twee aan twee, met af en toe een tafel ertussen.

Quote De concertbe­le­ving is wel anders, het is nu meer een theaterset­ting. Joep Gudde Annemieke Weijts is blij dat ze weer aan de slag kan. Ze staat achter de bar. ,,Normaal gezien ben je dan lekker druk bezig de hele avond. Dat zal deze avond niet zo zijn.” Dat het poppodium weer open is, voelt voor haar als een stapje richting normaal. ,,Zittend naar een concert kijken is gewoon niet leuk. Maar het is wat het is op dit moment.”

Leuke avond uit

Joep Gudde ziet deze avond voor het eerst in de praktijk waar hij met collega’s de afgelopen weken hard aan heeft gewerkt. ,,Het blijft raar, vind ik. Maar het ziet er wel gezellig uit. De concertbeleving is wel anders, het is nu meer een theatersetting.”

,,We willen mensen gewoon een leuke avond uit bezorgen. Je moet niet beperkt worden in je plezier. En ik denk dat we daar wel in geslaagd zijn.”

Vrolijke sfeer

Het eerste optreden van de avond is van pianist Sjoerd van Eijck en saxofonist Jesse Schilderink. Een rustige start van de avond. Het concert voelt heel intiem: de zaal is rustig, je kunt meer dan ooit de artiest goed zien. Een heus huiskamerconcert, maar dan in Gebouw-T.

Quote Ook op je stoel kun je een beetje deinen. John de Laet Na de pauze is het de beurt aan rockband Pyro, die vlammend van start gaat. En dan is op je stoel blijven zitten toch een beetje gek. De sfeer is vrolijk: de artiesten zijn blij dat ze eindelijk weer voor publiek kunnen spelen, de bezoekers dat ze ernaar kunnen luisteren.

Pyro had in ieder geval al één fan in de zaal zitten. Charlene Diepstraten heeft een t-shirt van de band aan. ,,Zelf laten bedrukken. Ik heb ze door The Voice leren kennen.” Het avondje uit voelt anders. ,,Maar het is wel een goede oplossing. Er heerst een gezellige sfeer.”

Rustige avond

John de Laet vindt het zitten op een stoel met een tafel voor zijn bier eigenlijk niet zo erg. ,,Het is wel lekker rustig. Als je ouder wordt, is lang staan slecht voor je rug”, zegt hij met een glimlach. ,,En ook op je stoel kun je een beetje deinen.” Het had wat hem betreft wel wat voller mogen zitten in de zaal. ,,Maar ja, die 1,5 meter. Het gaat niet anders.”

Directeur Gert-Jan de Koster is blij dat er weer muziek klinkt in Gebouw-T. ,,Het moet vooral weer leuk zijn, dat vind ik het belangrijkste. En dat iedereen weer werk heeft, van de artiesten tot de mensen van de techniek.”