'Er is teveel van het goede in Bergen op Zoom'

BERGEN OP ZOOM - Het plafond is bereikt. Voor nog meer horeca is geen plaats in Bergen op Zoom. De uitkomsten van het onderzoek van Van Spronsen & Partners naar de horeca in Bergen op Zoom zijn geen verrassing. Niet voor Ondernemersvereniging Grote Markt, niet voor Horeca Nederland of de Vereniging Binnenstad.

En politiek komen ook de eerste reacties los. ,,Dit is wat wij al herhaald hebben gezegd'', laat Ton Linssen van Lijst Linssen weten. Toch kwam er de afgelopen jaren de ene na de andere horecazaak bij. Grote zoals Watertuin in De Zeeland. En kleinere zoals de zaakjes in winkelstraten waar je een kopje koffie kunt drinken.

,,Duidelijke constateringen, aanbevelingen en conclusies. Er moet duidelijk een andere koers gevaren gaan worden'', concludeert Peet Bakx, raadslid van de BSD.

,,Horeca in winkelpanden zetten is de makkelijke weg. Het oogt lieflijk maar of de stad er mee is geholpen?" Piet Juten van de Vereniging Binnenstad heeft zo'n twijfels. ,,Er is teveel van het goede, en overdaad schaadt.''

Nulmeting

De ondernemers van de Grote Markt gaven mede de aanzet tot het onderzoek dat deze week via BN DeStem naar buiten kwam. ,,Wij hebben tegen de gemeente gezegd: jullie zijn het horecabeleid aan het oprekken'', stelt voorzitter Luud van de Ven. Want de ondernemers zagen steeds meer horecazaken in de stad erbij komen. Ook buiten het oude centrum. ,,Daarom hebben wij gevraagd om onderzoek. Om een soort van nulmeting. We weten nu dat er voor de komende vijf jaar niks meer bij kan.'' Als er toch nieuwe ontwikkelingen komen op horecagebied, wil hij daar openheid over van de gemeente.

Quote In januari gesprek met gemeenteraad Nausikaa van de Merkenhof

Die wil zelf op dit moment nog niet reageren, laat woordvoerder Nausikaa van de Merkenhof weten. ,,De opdrachtgevers (Ondernemers Grote Markt, Koninklijke Horeca Nederland en gemeente ) zijn vorige week pas op de hoogte gebracht van het eindrapport. We gaan er op 9 januari met de gemeenteraad over praten.'' Inhoudelijk komt er op dit moment daarom geen reactie, maakt ze duidelijk.

Vol is vol

Dat het rapport een gevoelige snaar raakt, weet Jimmy Devilee, eigenaar van de Bourgondiër aan de Grote Markt en sinds kort ook voorzitter van de plaatselijke afdeling van Horeca Nederland. ,,Er is voor mijn tijd beslist dit onderzoek te houden. Daarom kan ik er niet als voorzitter op reageren, wel als ondernemer. Ik hoor van collega's dat ze het er best zwaar mee hebben dat er zoveel horeca bijkomt. Op een gegeven moment is de koek op. Vol is vol.'' Ook hij ziet dat winkeltjes horecazaken worden. ,,Dat maakt de stad levendig, misschien blijven mensen daardoor wat langer, maar het is wel vervelend voor kleinere ondernemers, want die merken dit.''

Dal

Volgens Piet Juten van de Vereniging Binnenstad is er door de gemeente de afgelopen tijd niet goed nagedacht. ,,Horeca in winkelpanden is blijkbaar makkelijker dan een nieuwe winkel erin krijgen. Dit is een kortetermijnoplossing. Uiteindelijk komen we weer in een dal terecht'', voorspelt hij.

Quote Overdaad aan horeca schaadt Piet Juten, Vereniging Binnenstad