EOD ingeschakeld na vondst ruim 300 kilo illegaal vuurwerk in rijtjeswoning in Ossendrecht

OSSENDRECHT - In een rijtjeswoning in Ossendrecht is zaterdagmiddag 336 kilo illegaal vuurwerk ontdekt door de politie. Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie werden ingeschakeld om explosief poeder mee te nemen. De 26-jarige bewoner is aangehouden.

Agenten kwamen de partij vuurwerk op het spoor na meldingen van vuurwerkoverlast. Met hulp van getuigen kwamen agenten bij de juiste woning uit. Daar lag een flinke hoeveelheid vuurwerk, zelfgemaakte vuurwerkbommen en explosieve poeders waarmee vuurwerk gemaakt kan worden.

Volgens de politie liet de manier van opslaan qua veiligheid te wensen over, niet alleen voor de bewoners maar ook voor omwonenden. Een explosievenverkenner van de politie werd opgeroepen om de situatie te beoordelen. Later namen medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ongeveer 3,5 kilo explosief poedermateriaal mee om dit elders te kunnen vernietigen. Nog 8 kilo explosief poeder is in beslag genomen.

Woning 's nachts bewaakt

In totaal werd 336 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Een gespecialiseerd bedrijf kwam naar de woning om het vuurwerk af te voeren. Het pand werd de hele nacht bewaakt, mede vanwege de onveilige situatie. Zondag is de bewaking opgeheven.

De 26-jarige bewoner is zaterdag aangehouden en naar een politiecellencomplex gebracht. Zondagochtend is de man in verzekering gesteld, omdat het politieonderzoek nog niet was afgerond. De verdachte zit voorlopig vast. Het Openbaar Ministerie wil de verdachte dinsdag voorgeleiden aan de rechter-commissaris. Dan wordt bepaald of de man langer vast moet blijven zitten.



