Entrees in gemeente Steenbergen opknappen blijkt te duur: plannen even in de ijskast

De havenkom van Dinteloord is al flink opgeknapt, maar de Havenweg zou eigenlijk ook nog bredere trottoirs krijgen en opgefleurd worden met bomen. Maar dit blijkt ‘totaal niet realistisch’, laat de gemeente weten. Om kosten te besparen wil Steenbergen het plan voorlopig op de plank laten liggen en het pas uitvoeren als de weg toe is aan groot onderhoud. Bij de Brugweg in Kruisland en de Boomdijk in Welberg is te weinig ruimte om de entree aan te pakken.



Bij de Assumburgweg in Nieuw-Vossemeer zou de kreek meer zichtbaar worden. Echter is de grond die daarvoor afgegraven moet worden vervuild en zijn de kosten daardoor te hoog. Ook is die grond in eigendom van Staatsbosbeheer en kan de gemeente er niet zomaar aan de slag. De gemeente gaat samen met de eigenaar de mogelijkheden onderzoeken.