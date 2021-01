Enthousiasme voor musea en theaters nooit eerder zo groot als in coronajaar

Uit een landelijk onderzoek van bureau Hendrik Beerda Brand Consultancy blijkt dat de animo voor kunst en cultuur nog eerder zo groot was als in het afgelopen coronajaar: musea en theaters kregen een gemiddeld rapportcijfer van 8,5.

Volledig scherm Cees Meijer in april 2020, net na de sluiting van stadsschouwburg De Maagd in Bergen op Zoom. 'Heel blij met het grote enthousiasme van het publiek. Ze missen ons en wij hen!' © Pix4Profs/Peter Braakmann

Cees Meijer, directeur van museum Markiezenhof, theater De Maagd en kunstcentrum CKB in Bergen op Zoom, herkent de uitkomsten van het onderzoek wel. ,,Het geeft aan dat de mensen ons missen en dat merken we zelf ook sterk. We hebben veel trouwe bezoekers en wanneer ze bellen of mailen, laten ze weten dat ze heel erg veel last hebben van de beperkingen.”

Volledig scherm In het Markiezenhof in Bergen op Zoom waren de 40 werken uit het Rijksmuseum binnen de expo Koele Meren slechts drie weken te zien. Maar de waardering is ongekend hoog. © Jan van de Kasteele

Ook de waardering voor de expositie Koele Meren in museum Het Markiezenhof die met tijdssloten nog maar drie weken is open geweest, was enorm groot, zegt Meijer. ,,Dat heeft ook te maken met de grote kwaliteit van de werken vanuit 't Rijksmuseum, maar ook met het feit dat veel bezoekers zich bij ons veilig voelen. Ons publiek is vaak wat ouder en vinden het prettig dat het niet heel erg druk is en dat alles veilig geregeld is.”

Volledig scherm Directeur Hilda Vliegenthart (links) en adjunct-directeur Colinda Vergouwen in Nieuwe Nobelaer. 'De logistiek regelen is voor theaters geen probleem'. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Dat herkent Hilda Vliegenthart, directeur van cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur zeker ook. ,,De logistiek goed regelen zijn we in een theater natuurlijk wel gewend. Routing, anderhalve meter afstand, het is allemaal geen probleem voor ons. Maar dat geldt ook voor onze andere sectoren. Bij de afhaalbalie van de bieb bijvoorbeeld, is het drukker dan ooit.”

Quote We moeten het goede uit de coronaperi­o­de behouden: de warmte, het positieve en het kleine Hilda Vliegenthart, Directeur Nieuwe Nobelaer

Vliegenthart neemt uit de onderzoeksuitkomsten zeker dingen mee voor de toekomst: ,,We moeten het goede uit de coronaperiode behouden. Zoals het voorlezen via live-stream met muziek en het oog hebben voor het kleine: we hebben bijvoorbeeld handgeschreven briefjes gestopt bij het uitdelen van de gratis boekenpakketten. 't Warme wat is ontstaan, het positieve, de lichtpuntjes die we aanboden. Het laagdrempelige van cultuur in brede zin, dat moeten we blijven koesteren, ook als in oktober ons nieuwe pand klaar is.”

Volledig scherm De bibliotheek in Nieuwe Nobelaer bedacht afgelopen voorjaar een manier om mensen toch te helpen, toen de bieb dicht moest. Mensen konden zich inschrijven voor een verrassingspakketje met 4 afgeschreven biebboeken. Directeur Hilda Vliegenthart gaf honderden pakketten weg aan afhalers. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Cees Meijer uit Bergen op Zoom popelt om weer publiek te ontvangen. ,,Zodra het mag, gaan we de mensen weer vertroetelen. Misschien komt er ook wel een heel nieuw publiek!”

Theater De Kring en museum Tongerlohuys was vrijdag niemand te bereiken.

Volledig scherm Museum Tongerlohuys Roosendaal in 2017. Door corona is het nu gesloten. © Marcel Otterspeer