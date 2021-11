Enquête over ‘te kleine’ Bergse Diepsluis: ‘Watersporters mijden hierdoor onze regio’

Aertssen is al twee jaar bezig om de sluis op de politieke agenda te krijgen. ,,Eind deze maand zouden we met de gedeputeerde van de provincie Zeeland, Dick van der Velde, gaan kijken. Of dat nu, met de verscherpte coronamaatregelen nog doorgaat, is niet zeker, maar dan komt het zeker later. Dat geeft niet, het is een project van de lange adem. Zolang er maar uitzicht is op een oplossing in de toekomst.”



Rijkswaterstaat ziet een investering niet zitten, omdat het zomerseizoen, wanneer het het drukst is in de sluis, slechts kort duurt. ,,Maar zeker voor Tholen is waterrecreatie goed voor honderden banen en ook voor Bergen zijn watertoeristen goed voor de stad”, pleit Aertssen.