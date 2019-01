Enorme ravage na zware plofkraak in Bergen op Zoom: ‘Ik zat rechtop in bed’

Topjaar voor ijsbanen op Brabantse Wal

6 januari BERGEN OP ZOOM - Tot het eind bleef het druk op de ijsbaan in Bergen op Zoom. Met in het laatste weekend nog volop optredens. ,,Het is buitengewoon verlopen", zegt organisator Frank Vale. Vooraf had hij zijn twijfels. Of Bergen wel klaar was voor een grote ijsbaan. En of de investeringen wel lonend zouden zijn. Die vraag is inmiddels beantwoord, met een kleine 15.000 bezoekers.