Enorme explosie elektriciteitshuis Bergen op Zoom door vocht: ‘Nog niet eerder meegemaakt’

Inloophuis voor mensen met geheugen­klach­ten in Bergen op Zoom: ‘Iedereen is welkom’

8:30 BERGEN OP ZOOM - In het voorjaar opent in ontmoetingscentrum De Korenaere een Odensehuis. Dat is een laagdrempelig inloophuis voor mensen met geheugenklachten of (lichte) dementie en hun partner, familie of vrienden. Die kunnen er straks op maandag, woensdag en vrijdag 10 tot 16 uur terecht voor lotgenotencontact, activiteiten of gewoon een gezellig kopje koffie of een lunch.