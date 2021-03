Enorme coronapiek trof gemeente Woensdrecht: 'Gelukkig vlakt het nu weer af’

,,Tot begin maart leek alles onder controle met 27 besmettingen in zeven dagen. Een top-drie plek in de streek. Maar na een storing bij de GGD bleken op 9 maart de cijfers plots omhoog geschoten naar 93 gevallen in één week. Gelukkig vlakt het nu weer af: 60 stuks per 16 maart", meldt burgemeester Steven Adriaansen.

Kinderdagverblijven en basisschool

,,Zo zie je hoe de situatie met dit grillige virus plots kan omslaan. De piek raakte vooral de kernen Hoogerheide en Woensdrecht en lijkt terug te leiden naar kinderdagverblijven en een enkele basisschool", aldus Adriaansen.

,,Kinderen met geen of amper klachten kunnen toch overbrengen, op hun ouders met name. In de leeftijdsgroep 20 tot 39 jaar stegen de cijfers fors. We hopen dat de afvlakking doorzet, naleven van de basisregels blijft cruciaal.”

Vlaamse inwoners tussen wal en schip

Voor de vele Vlaamse inwoners van Woensdrecht die nog altijd een huisarts in België hebben, zet de GGD een telefonisch meldpunt op. ,,De 60- tot 65-jarigen in ons land worden door de huisarts opgeroepen, maar in grensgemeenten dreigen Belgische inwoners tussen wal en schip te vallen want wij of de GGD hebben die gegevens niet. Naast het nummer dat mensen zelf kunnen bellen straks, doet de GGD ook navraag bij Vlaamse artsen.”

Wethouder Henk Kielman heeft een coronarondje gemaakt langs de Woensdrechtse horeca. ,,Zodra ze weer open mogen, voeren we een ruimhartig terrasenbeleid, zo lang ze maar niet met tafels en stoelen op straat staan. Het moet wel veilig blijven. En nu zoeken we contact met winkeliers en bedrijven om hen een hart onder de riem te steken.”

Coronaproof stemmen

Bij het coronaproof stemmen op het gemeentehuis was het dinsdag rustig. Kiezers kregen bij de ingang uitleg, de stembureauleden zaten achter plexiglas, de hokjes en potloden werden na elk gebruik schoongemaakt. ,,Het briefstemmen gaat hard, van de 2000 waren er al 1347 binnen, waarvan 88 ongeldig, ofwel 6,5 procent. In 77 gevallen ontbrak de stempas, maar met de nieuwe instructies van het ministerie tellen die vermoedelijk toch mee.”

