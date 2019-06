Enkele studenten nog steeds in ziekenhuis na onweer in Ossendrecht, school organiseert bijeenkomst

Update Spoedover­leg coalitie­par­tij­en in Bergen op Zoom over illegale caravan­stal­ling VVD-fractielei­der Govers

13:12 BERGEN OP ZOOM - De vier coalitiepartijen in Bergen op Zoom komen donderdagmiddag in spoedberaad bijeen om te praten over de kwestie rond de illegale caravanstalling van VVD-fractieleider Rian Govers. Dat gebeurt op initiatief van grootste partij GBWP die opheldering wil van coalitiegenoot VVD.